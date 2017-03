La question Que pensez-vous de l'action des éboueurs à Nantes métropole ?

0

Depuis plus d’une semaine, le ramassage des déchets est perturbé à Nantes (lire aussi ici). Les collectes tournent au ralenti. « Nantes métropole ne veut pas ouvrir les négociations. On ne voulait pas faire grève, mais là, on voit que ça bloque. » Les syndicats CGT-FO de la métropole ont donc déposé hier un préavis de grève pour lundi 27 mars « sur un mois reconductible », préviennent-ils. La Métropole souhaite mettre un terme à la pratique accidentogène du « fini-parti » (les équipes finissent leur journée quand la collecte est terminée). « Nous ne sommes pas contre. Ce système est arrivé à la fin d’un cycle. Mais nous voulons négocier les modalités de la nouvelle organisation. »