Nantes Comprenez-vous le mouvement de colère des éboueurs Nantais ?

Appliquant à la lettre les recommandations de la CNAM (Caisse Nationale d'Assurance Maladie), qui seront mises en place par Nantes Métropole au 1er octobre prochain, les éboueurs nantais protestent et le font savoir. Et la collecte s’en retrouve perturbée.



Entamé depuis plus de six semaines, "le mouvement va se durcir", d'après l’intersyndicale FO et CGT, au sortir de l'assemblée générale organisée de mardi midi par les deux syndicats. Plus d’une centaine d'agents de collecte des ordures ménagères sur l'agglomération étaient présents, et l’un d’entre eux l’affirme : "Il va y avoir des actions d'ici la fin de la semaine ou le début de la semaine prochaine et nous voulons profiter de cette période électorale pour attirer l'attention. Nous nous engageons vers la grève..." .



Pour rappel, Nantes métropole souhaite mettre fin au système du fini-parti (les agents quittent leur travail dès la collecte terminée), pour deux raisons : « Maintien du service en régie et diminuer l’accidentologie ».



Et vous, comprenez-vous ce mouvement des éboueurs nantais ?