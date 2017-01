Nantes Prix Presse Océan : votez pour la plus belle photo de l'Odyssée des Rêves

0

Si le spectacle L'Odyssée des Rêves s'est achevé le vendredi 30 décembre à la cathédrale de Nantes, l'aventure n'est pas tout à fait terminée.

Presse Océan a en effet retenu dix clichés (à découvrir ci-dessous) parmi les plus de 300 que vous avez postés sur le réseau social Instagram, en utilisant le mot-clé #concoursODR2016.

Et c'est maintenant à vous de choisir (allez tout en bas de l'article pour voter) quelle est la plus belle photo du spectacle inspiré de l'oeuvre d'Alain Thomas. L'auteur de la photo qui réunira le plus de suffrages se verra offrir un tiré à part d'une oeuvre d'Alain Thomas, dédicacé par l'artiste et encadré par L'Eclat de Verre.

La remise des prix sera organisée à la rédaction de Presse Océan.

1- jmdupaks

Une photo publiée par Jm Dupaks (@jmdupaks) le31 Déc. 2016 à 6h08 PST

2- tiffanie1405

Une photo publiée par Tiffanie (@tiffanie1405) le28 Déc. 2016 à 14h26 PST

3- studio_art_contrast

Une photo publiée par Studio Art Contrast (@studio_art_contrast) le29 Déc. 2016 à 10h00 PST

4- traoumad29

Une photo publiée par Fred (@traoumad29) le29 Déc. 2016 à 15h43 PST

5- andrew_in_the_world

Une photo publiée par Andi (@andrew_in_the_world) le30 Déc. 2016 à 14h15 PST

6- valkphotos

Une photo publiée par ValK. (@valkphotos) le25 Déc. 2016 à 13h36 PST

7- dianenaoned

Une photo publiée par @dianenaoned le31 Déc. 2016 à 10h22 PST

8- m.p.y.c

Une photo publiée par Pierre Yves (@m.p.y.c) le31 Déc. 2016 à 0h41 PST

9- fabriceviaud

Une photo publiée par Fabrice Viaud (@fabriceviaud) le30 Déc. 2016 à 15h40 PST

10- annesagram

Une photo publiée par annesagram (@annesagram) le29 Déc. 2016 à 16h14 PST

A vous de voter : quelle photo mérite de remporter le 1er prix ?