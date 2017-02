Saint-Valentin Quel film regarder pour la fête des amoureux ?

0

S'il y a bien un jour où on a le droit d'avoir l'esprit "guimauve", c'est bien le 14 février.

En ce jour de Saint-Valentin, vous avez peut-être envie de vous lover dans le canapé, sous une couverture toute douce, et de (re)regarder une de ces comédies romantiques qui vous font fondre.

A Presse Océan on a pensé à vous et on vous a concocté une petite sélection (non exhaustive) de films d'amour qui ont fendillé l'armure des journalistes de la rédaction les plus aguerris.

Sinon, et parce que ce n'est pas forcément incompatible, il y a aussi du football à la télé ce soir...