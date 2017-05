Telle est la question Ce mercredi soir, vous serez débat ou Ligue des Champions ?

0

Ce soir, le programme télé pourrait se résumer à deux grands rendez-vous : le débat entre Emmanuel Macron (En Marche) et Marine Le Pen (Front national) avant le second tour de la présidentielle dimanche 7 mai et la demie-finale aller de la Ligue des champions entre l'AS Monaco et la Juventus de Turin. Si les tacles risquent de fuser sur TF1 et France 2 entre les deux prétendants à la présidence de la République française, les coups de sifflets risquent aussi de retentir sur Bein sports 1.

Et vous, quel sera votre programme ce mercredi soir ?