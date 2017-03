Votre avis Présidentielle : faut-il sortir de l'Union européenne ?

0

Chaque jeudi dans "Presse Océan", nous vous donnons la parole sur un thème qui agite la présidentielle. Cette semaine nous vous interrogeons sur un éventuel Frexit, à savoir une sortie de l'Union européenne.

+ Retrouvez ici notre dossier consacré à l'élection présidentielle

Alors qu'une partie de la population est de plus en plus eurosceptique et que les Britanniques ont voté l'année dernière en faveur d'un retrait de l'UE, nous avons interrogé un "pour" une "contre".

Le premier, Alain Parisot a 54 ans et est en faveur d'une sortie de l'UE. Il exerce la fonction de cadre commercial dans une PME informatiique et est délégué régional de l'Union populaire républicaine (UPR), candidat aux législatives dans la 3e circonscription.

La seconde, Martine Buron, 63 ans, est contre une sortie. Ancienne députée socialiste européenne et ancienne maire de Châteaubriant, elle préside aujourd'hui la Maison de l'Europe à Nantes.

Leur avis est à retrouver dans "Presse Océan" de ce jeudi 16 mars. A lire également en version numérique en cliquant ici

Et vous, qu'en pensez-vous ? Faut-il sortir de l'Union européenne ?