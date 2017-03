Starting Girl Run Gagnez vos dossards pour la course!

0

STARTING GIRLS RUN est une course créée par des femmes et pour les femmes … Cette course ludique et fun sera de retour le samedi 22 avril 2017 pour une 3ème édition.

Au programme :

Parcours de 2 épreuves qui s’élanceront au niveau du Miroir d’eau au pied du Château. Sur 5 et 10 kilomètres, (re)découvrirez les rues les plus courues de Nantes!

Presse Océan vous donne l'opportunité de remporter des inscriptions pour cette course 100% féminine à faire entre copines, entres sœurs ou même entre collègues !

Pour cela, il suffit de répondre aux questions suivantes. Un tirage au sort sera effectué le mercredi 12 avril et les heureux gagnants seront prévenus par mail :)

Les inscriptions sont ouvertes sur WWW.STARTINGGIRLSRUN.COM